Parlons Business : Le mécénat d’entreprise en progression en Belgique sur Auvio

En Belgique, le nombre d’entreprises actives dans le mécénat connaît une croissance régulière depuis plusieurs années. En huit ans, le nombre d’entreprises mécènes a connu une augmentation de vingt-cinq pour-cent. On observe aussi une forte hausse du nombre d’organisations culturelles soutenues via le mécénat d’entreprise. De plus, on constate un succès croissant des collectifs d’entreprises mécènes. Ces groupements qui donnent aux plus petites entreprises un accès au mécénat sont deux fois plus nombreux qu’il y a huit ans et ils continuent à attirer des entreprises. Cette montée en puissance du mécénat au fil des années est particulièrement bienvenue en cette période de crise sanitaire : le secteur culturel a été durement frappé en étant privé de public pendant de longs mois. Les spécialistes du mécénat d’entreprises remarquent aussi que le secteur se structure de plus en plus. Des formations sont accessibles pour les acteurs du monde culturel à la recherche de financement. Régulièrement, des rencontres entre les entreprises mécènes et les acteurs culturels sont également organisées. Ce développement mieux structuré du mécénat d’entreprise est synonyme d’une plus grande efficacité. Une bonne nouvelle pour les activités d’intérêt général fortement impactées par la crise sanitaire.