Parlons Business : Vendre l’entreprise familiale au lieu de la transmettre ? sur Auvio

Quand on parle de la transmission d’une entreprise familiale, le schéma classique est celui de la transmission aux descendants, typiquement les enfants. Les entrepreneurs ont, en effet, une préférence à vouloir maintenir l’entreprise au sein de la famille en la transmettant à la génération suivante. C’est d’autant plus le cas quand ils l’ont eux aussi reçue de leurs parents. Parfois, les parents vont se limiter à transmettre les parts à leurs enfants et vont confier la gestion à des externes. Il peut s’agir d’une situation temporaire, quand les enfants sont encore trop jeunes. Mais cette structure peut aussi être durable, siles enfants ne veulent pas s’investir de façon active dans l’entreprise ou s’ils n’ont pas les compétences requises. Une troisième option est la vente à des externes. La structure patrimoniale de la famille devient parfois trop déséquilibrée. L’entreprise, qui ne peut pas être cédée en un clin d’oeil, représente bien souvent la plus grande partie du patrimoine. Les besoins d’investissements de l’entreprise sont parfois trop lourd à porter pour la famille. La vente permettra toujours à la famille de les soutenir dans de nouveaux projets. Cette option ne doit donc jamais être considérée comme un échec.