Parlons Business : La délicate transmission d’une entreprise familiale sur Auvio

Chaque année, environ trente mille entreprises belges font l’objet d’une transmission. C’est une conséquence du vieillissement de la population. Quinze pour cent des entrepreneurs belges ont plus de soixante ans. Mais transmettre une entreprise familiale, ce n’est pas si évident... Plusieurs étapes doivent être respectées. Il faut d’abord préparer la transmission. Ensuite, il faut prendre des décisions et opérer des choix pas toujours faciles. Et enfin, il faut mettre en œuvre ce qui aura été décidé. Tout cela doit s’étaler sur plusieurs années pour que tout se passe bien. Les spécialistes considèrent qu’il faut entre cinq et dix ans pour assurer une bonne transmission de l’entreprise familiale. Il faut donc s’y prendre suffisamment tôt pour préparer cette étape cruciale. Plusieurs difficultés sont susceptibles de se présenter. Par exemple, le ou les détenteurs de l’entreprise peuvent avoir du mal à se résoudre à quitter le navire. Si l’affaire est censée être reprise par la génération suivante au sein de la famille, il arrive aussi que les successeurs ne soient pas intéressés. De même, il n’est pas rare que les cadres de l’entreprise soient réticents à travailler avec le futur repreneur. Pour réussir la transmission, mieux vaut prévoir un plan qui répondra à ces difficultés potentielles. Les chefs d’entreprises familiales, qui sont souvent accaparés par la gestion quotidienne, ont tout intérêt à y réfléchir suffisamment tôt.