Parlons Business : La stratégie dans les entreprises familiales sur Auvio

Les petites entreprises familiales manqueraient-elles de vision stratégique ? Alors que ces entreprises obtiennent généralement de très bons résultats dans d’autres domaines, comme par exemple dans l’innovation, une étude du cabinet de conseil Deminor constate que les entreprises familiales sont moins nombreuses que les autres à se fixer des objectifs bien déterminés. De plus, ces objectifs sont rarement formalisés dans des business plans et des budgets de fonctionnement. L’enquête fait également état d’un manque de transparence au sujet de ces objectifs : ils sont surtout communiqués en interne ; seules quatre entreprises familiales sur dix communiquent leur stratégie vers l’extérieur. La gestion financière des entreprises familiales semble aussi laisser à désirer. L’enquête montre que seulement un tiers d’entre elles anticipe le budget de l’année à venir et recours à un business plan pour les années suivantes. Dans les entreprises non familiales, cette proportion monte à 60 %. Pourtant, ça ne veut pas dire que les dirigeants des entreprises familiales manquent de vision stratégique. Souvent, ils ont des objectifs en tête. Mais comme ces objectifs ne sont pas couchés sur papier ni assortis d’un plan financier, ils se concrétisent malheureusement rarement. De meilleures pratiques en matière de gestion pourraient donc s’avérer particulièrement bénéfiques pour beaucoup d’entreprises familiales. Une recommandation à garder en tête… mais aussi à coucher sur papier.