Parlons Business : Le pouvoir de la finance durable sur Auvio

La crise sanitaire a donné un coup d’accélérateur à la finance durable. Dans un rapport publié le mois dernier, le Fonds monétaire international constate que la pandémie a davantage sensibilisé les investisseurs aux événements catastrophiques et inattendus. Résultat : depuis le début de l’année dernière, les flux de capitaux orientés vers les fonds durables sont en plein essor. C’est particulièrement le cas pour les fonds d’investissement orientés vers les questions climatiques. Mais, avec 3,5% du marché mondial des fonds, le FMI constate que le secteur durable reste encore modeste à ce stade et dispose encored’une belle marge de progression. Les fonds durables ont néanmoins de plus en plus de poids. Des gestionnaires de ces fonds se sont coalisés pour mener ce qu’on appelle des initiatives en matière climatique. Ces initiatives rassemblent des fonds qui gèrent des dizaines de milliards de dollars d’actifs. Quand ces gestionnaires engagent un dialogue avec une entreprise qu’ils ont dans leur portefeuille, ils sont écoutés attentivement. Et depuis quelques années, ce qu’ils disent aux dirigeants des entreprises, c’est qu’il faut adopter des modèles d’affaires plus responsables, qui tiennent davantage compte des questions climatiques mais aussi des problèmes d’inégalités ou d’éthique de management. Ces pressions conduisent à des résultats tangibles, comme une réduction des émissions de CO2 des cimentiers ou l’adaptation de plans de neutralité carbone dans le secteur pétrolier. Investir dans des fonds durables peut donc bel et bien avoir des impacts très concrets.