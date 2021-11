Parlons Business : Les critères ESG ne doivent pas éclipser les critères financiers sur Auvio

Depuis quelques années, l’investissement durable a le vent en poupe. Les investisseurs sont davantage sensibilisés à l’impact que leurs placements peuvent avoir sur l’environnement et la société. La demande pour des placements socialement responsables a donc fortement augmenté. L’offre de placements durables a, elle aussi, enregistré une forte hausse. Selon le dernier rapport de la Banque des règlements internationaux, la valeur totale des actifs financiers labellisés durables a augmenté d’un tiers en cinq ans pour atteindre trente-cinq mille milliards de dollars. Ce montant représente plus du tiers du total des actifs gérés par des professionnels de la finance. La Banque des règlements internationaux y voit un risque de bulle spéculative. Selon elle, il existe des signes selon lesquels les valorisations des actifs financiers durables pourraient être exagérées. La Banque des règlements internationaux constate notamment que, dans le secteur des énergies vertes, les prix des actions sont élevés par rapport aux bénéfices espérés. Cela dit, les critères financiers qui permettent de vérifier si un placement est bon marché ou exagérément cher caractérisent aussi les investissements socialement responsables. Ce qui permet aux investisseurs et à leurs conseillers financiers de garder ce principe à l’esprit au moment d’investir ou de recommander un placement. Sans quoi ils s’exposent à des pertes potentiellement élevées.