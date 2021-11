Parlons Business : Le rendement de la finance durable sur Auvio

Les investissements durables rapportent-ils plus que les autres ? La question fait débat. Selon plusieurs études, les fonds de placement durables obtiennent de meilleures performances financières que les fonds traditionnels. Mais certains économistes sont très critiques à ce sujet. Ils considèrent que les critères de durabilité interviennent en réalité très peu dans la performance des fonds labellisés durables. Une étude récente va même plus loin. Elle porte sur l’investissement à impact. Cette forme d’investissement durable consiste à sélectionner exclusivement des entreprises qui veulent avoir un impact positif sur la société et l’environnement. L’étude conclut que cet investissement à impact peut très bien dégager un rendement financier négatif. Mais beaucoup d’économistes insistent sur la rentabilité à long terme des investissements durables. Selon eux, les entreprises les mieux classées sur base de critères de durabilité, celles qu’on appelle les actions Best in Class, résistent déjà mieux aux chocs externes et sont mieux préparées pour absorber ceux à venir. Il s’agit du réchauffement climatique, des réglementations environnementales de plus en plus strictes, ou encore de pratiques de bonne gestion de plus en plus exigeantes. À terme, ces entreprises devraient tirer un avantage concurrentiel de leurs bonnes pratiques. La finance durable pourrait donc bien délivrer des rendements plus élevés mais dans la durée. Comme son nom l’indique…