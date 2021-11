Parlons Business : Un label belge pour mieux cerner l’investissement durable sur Auvio

Les réglementations en matière de finance durable n’en sont encore qu’à leurs débuts. On attend toujours l’aboutissement de la taxonomie européenne. Il s’agit du classement des activités économiques dans la catégorie durable ou non. En attendant son entrée en vigueur, le secteur financier belge s’est associé à des organisations publiques et indépendantes pour créer un label de durabilité. Il s’appelle Towards Sustainability. Récemment, les critères qu’un produit financier doit respecter pour obtenir ce label ont été durcis. L’objectif est d’inciter les entreprises à rendre leurs activités de plus en plus durables au fil du temps. La révision du label Towards Sustainability a aussi permis d’aligner ses critères sur les nouvelles règles européennes applicables aux fonds d’investissement durables. Petit à petit, des normes se mettent donc en place, ce qui donne davantage de visibilité aux investisseurs en matière de durabilité des placements. Cette évolution peut sembler lente mais comme on part de zéro, cela représente beaucoup de travail pour les acteurs de la finance et le monde des entreprises. Les investisseurs doivent donc encore faire preuve de patience.