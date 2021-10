Parlons Business : Des fonds d’investissement misent sur la diversité sur Auvio

Les entreprises qui se préoccupent de la diversité et de l’inclusion dans leur personnel ont tendance à dégager de meilleurs résultats financiers à terme. Depuis plusieurs années, ce phénomène retient l’attention des gestionnaires de fonds de placement. En effet, plusieurs fonds ont décidé d’appliquer des critères de diversité pour sélectionner les entreprises dans lesquelles ils investissent. En pratique, ces fonds d’investissement préfèrent placer leur argent dans les sociétés qui accueillent suffisamment de femmes dans leur conseil d’administration. Certains gestionnaires de fonds ont constaté que les entreprises qui ont au moins vingt pour-cent de femmes dans leurs fonctions dirigeantes affichent une rentabilité plus élevée. Cette tendance des fonds à s’intéresser à la diversité devrait encore s’amplifier à l’avenir. En effet, les gestionnaires de fonds intègrent de plus en plus de critères extra-financiers pour sélectionner les entreprises dans lesquelles investir. Parmi les critères de bonne gestion, on trouve notamment la diversité. Certains fonds activistes font même pression sur des entreprises pour les inciter à améliorer la diversité en leur sein. Ces pratiques des investisseurs sont un des nombreux aspects de la finance durable, un thème que nous développerons plus en détail dès la semaine prochaine.