Parlons Business : Des entreprises qui reflètent la société sur Auvio

Pour les entreprises, atteindre un niveau de diversité plus élevé est devenu un enjeu majeur. En effet, pour être performante, une entreprise a intérêt à refléter la société actuelle. Et ce n’est pas qu’une question d’image ou de réputation. Les entreprises diversifiées sont surtout capables de mieux comprendre les besoins de leurs marchés. L’importance de la diversité a encore augmenté ces dernières années, compte tenu de l’évolution démographique en Belgique. Il y a dix ans, une personne sur quatre n’était pas née de parents belges. Aujourd’hui, c’est une personne sur trois qui n’est pas Belge de souche. L’inclusion de ces profils dans les entreprises est donc indispensable, sauf à se couper d’une grande partie du marché du travail. Les statistiques montrent d’ailleurs que la population d’origine étrangère est plus jeune. On y trouve une bonne part de personnes en âge de travailler. Mais la diversité et l’inclusion ne concernent pas seulement l’origine. Elles portent également sur le genre, les compétences, la formation, le handicap ou encore l’orientation sexuelle. Les entreprises ont intérêt à progresser dans ces domaines, sans quoi elles risquent de devoir le faire plus tard sous la contrainte. Par exemple, dans le secteur bancaire, la Banque centrale européenne veut que les banques qu’elle supervise arrivent à quarante pour-cent de femmes dans leur conseil d’administration d’ici quatre ans. Et des sanctions sont envisagées si les objectifs ne sont pas atteints.