Parlons Business : Les nouvelles technologies, l’avenir de la diversité en entreprise ? sur Auvio

Pour une entreprise, tenir compte d’un objectif de diversité lors du recrutement n’est pas toujours évident. Nous l’avons évoqué hier : il existe, chez tout recruteur, un biais inconscient qui consiste à favoriser des personnes qui lui ressemblent. Même en pensant, de bonne foi, prendre une décision en toute objectivité, une personne chargée du recrutement peut être influencée par un préjugé. D’où l’importance de constituer des comités de recrutement eux-mêmes diversifiés. À l’avenir, les nouvelles technologies fourniront peut-être d’autres solutions pour éviter les discriminations à l’embauche. L’analyse de données et l’intelligence artificielle permettraient de corriger les biais inconscients qui peuvent affecter le recrutement. Mais pour cela, il faudrait éviter que les algorithmes eux-mêmes reproduisent les biais humains. Ce serait possible en assurant le développement de ces programmes sous la supervision d’équipes diversifiées. Ces nouveaux outils informatiques pourraient ensuite être utilisés comme des lanceurs d’alertes lors de processus de recrutement en entreprise. Mais il faudra encore patienter pour que ceci devienne réalité. Le cadre légal actuel en matière de protection des données personnelles ne permettrait pas d’utiliser ces technologies de manière optimale. Mais qui sait ? On n’en est peut-être pas si loin…