Parlons Business : Comment améliorer la diversité au sein d’une entreprise ? sur Auvio

En matière de diversité et d’inclusion, les entreprises peuvent mieux faire. Par exemple, dans les conseils d’administration des sociétés belges, on trouve seulement 4 % de personnes de couleur. Parmi les salariés, la diversité n’est pas encore optimale non plus. Le taux d’emploi des personnes d’origine étrangère reste largement inférieur à celui des travailleurs d’origine belge. Les employeurs sont pourtant ouverts à davantage de diversité. Sept entreprises sur dix se disent très attachées à l’égalité, la diversité et l’inclusion. Mais comment passer des bonnes intentions à la pratique ? Les entreprises doivent tout d’abord ouvrir un débat sur l’intégration de la diversité dans leur culture d’entreprise. Il faut ensuite établir un plan et se fixer des objectifs précis. Concrètement, les entreprises doivent agir dès le stade du recrutement. Les annonces pour les postes à pourvoir doivent utiliser un langage neutre voire inclusif. Mieux vaut avoir un comité de recrutement diversifié lui aussi. Ça permet de contrer le biais inconscient qui nous pousse à engager des gens qui nous ressemblent. Une mise en valeur de la politique de diversité et d’inclusion de l’entreprise est également bénéfique. En attirant des candidats d’origines diverses, l’entreprise augmente ses chances de recruter des talents malgré un marché du travail en pénurie. La voie est donc tracée pour davantage de diversité en entreprise.