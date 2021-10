Parlons Business : La diversité, un atout pour les entreprises sur Auvio

La diversité et l’inclusion au sein du personnel d’une entreprise sont des facteurs de succès. Les entreprises qui cherchent à atteindre notamment un équilibre des genres et à inclure des personnes d’origines diverses obtiennent généralement de meilleurs résultats financiers. C’est ce que montre une étude du bureau de consultance McKinsey. On observe un lien entre la diversité dans l’entreprise et la capacité d’innover. Quand le personnel est diversifié, les discussions sont plus approfondies et plus ouvertes. Grâce à ces interactions plus fertiles, les entreprises deviennent plus créatives. Selon McKinsey, les équipes diversifiées parviennent aussi à mieux anticiper les changements dans les habitudes des consommateurs. Les entreprises diversifiées marquent également des points en matière d’image. Le public s’identifie davantage aux entreprises soucieuses de la diversité au sein de leur personnel. Toujours d’après cette étude, la prise de risque est moins grande dans les entreprises qui se préoccupent de l’équilibre des genres et de l’inclusion des différentes cultures. La stabilité de ces entreprises s’en trouve renforcée. Pour toutes ces raisons, l’intégration de la diversité devrait retenir davantage l’attention des entrepreneurs. Car, comme nous le verrons demain, il reste encore beaucoup de progrès à réaliser dans ce domaine.