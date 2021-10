Parlons Business : Lien entre problèmes climatiques et perte de biodiversité sur Auvio

De nos jours, les mesures destinées à contrer le réchauffement climatique sont très populaires, alors que la lutte pour la biodiversité est plus méconnue. Pourtant, la biodiversité et le climat sont étroitement liés. Des scientifiques ont récemment lancé l’alerte sur les risques croisés qui pourraient accélérer la dégradation de l’environnement à la fois à cause du climat et en raison de la perte de biodiversité. En effet, quand l’activité humaine appauvrit la biodiversité, elle réduit la captation naturelle du CO2, ce qui aggrave le réchauffement climatique. Et quand nos émissions polluantes accélèrent la hausse des températures, les conséquences pour les écosystèmes sont évidentes. Les scientifiques soulignent donc qu’on ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique sans agir en parallèle pour restaurer davantage de biodiversité. Selon ces spécialistes, alors qu’actuellement, une crise alimente l’autre, il est possible d’inverser cette spirale négative. En agissant en même temps sur la biodiversité et sur le climat, on pourrait accélérer le rétablissement de l’environnement. Ces préoccupations devraient figurer en bonne position dans l’agenda de la prochaine conférence sur le changement climatique, à Glasgow. Cette conférence retiendra l’attention de nombreux décideurs et de responsables du monde économique : ce sera donc un sujet à suivre de près.