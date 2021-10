Parlons Business : L’agriculture régénérative sur Auvio

Parmi les différentes manières de restaurer davantage de biodiversité, l’agriculture régénérative mérite une attention particulière. En effet, la transition vers des pratiques agricoles plus écologiques est bénéfique à la fois pour l’environnement, pour la santé et pour l’économie. Alors que l’exploitation intensive provoque un appauvrissement des terres, l’agriculture régénérative renforce la qualité des sols. Cette technique implique de diminuer fortement le recours aux produits phytosanitaires. Les agriculteurs qui la pratiquent vont aussi éviter de labourer leurs champs en profondeur. Ils associent également plusieurs variétés de végétaux au lieu d’avoir des cultures uniformes. Tout cela contribue à ramener de la matière organique dans la terre. Les réseaux de racines sont plus denses, ce qui permet de limiter l’érosion. On constate aussi une vie bien plus foisonnante, avec notamment des champignons, des insectes et des bactéries. La présence de micro-organismes contribue à la fertilité des sols. Ceux-ci captent davantage de CO2, ce qui contribue aux objectifs climatiques actuels. Cerise sur le gâteau : les rendements sont au moins équivalents à ceux du passé, et les agriculteurs sont moins dépendants de produits coûteux. On le voit, l’agriculture régénérative est intéressante à plus d’un titre et offre une palette de solutions indispensables pour la biodiversité.