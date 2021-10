Parlons Business : Les associations belges qui veillent à la biodiversité sur Auvio

Il existe, en Belgique, deux grandes associations spécialement dédiées à la protection de la biodiversité. En Flandre, Natuurpunt regroupe plus de 120.000 membres et gère 25.000 hectares de zones naturelles. Le vaste réseau de bénévoles de Natuurpunt sensibilise à la protection de la biodiversité via des promenades guidées, des ateliers ou des conférences. Cette association organise aussi un recensement des espèces animales grâce au site waarnemingen.be, ce qui sert de base scientifique à la politique environnementale flamande. En Wallonie et à Bruxelles, l’association Natagora s’appuie sur plus de 20.000 membres pour protéger la nature au niveau local. L’objectif est de favoriser la biodiversité à travers la protection des espèces végétales et animales. Natagora crée et gère des réserves naturelles. Ses groupes locaux sensibilisent le public à l’importance de la biodiversité via des balades naturalistes ou encore l’organisation d’événements et de conférences. Cette association réalise aussi des études de terrain qui viennent à l’appui de ses revendications à l’égard des autorités. Natuurpunt et Natagora sont toujours désireuses d’accueillir de nouveaux membres. Moyennant une petite contribution financière, toute personne intéressée peut s’impliquer davantage dans la protection de la biodiversité en intégrant ces associations.