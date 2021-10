Parlons Business : Ce que les entreprises peuvent faire pour la biodiversitéCe que les entreprises peuvent faire pour la biodiversité sur Auvio

Pour préserver et restaurer la biodiversité, il faudra des investissements très élevés dans les prochaines années. Les pouvoirs publics ne seront pas les seuls à devoir mettre la main au portefeuille. Tous les acteurs économiques sont invités à agir à leur propre échelle. C’est notamment le cas des entreprises, qui peuvent apporter une contribution significative à l’effort de plusieurs manières. Les entreprises peuvent agir sur leurs achats de biens et services en les sélectionnant sur base de critères de durabilité. Elles peuvent aussi adapter leurs infrastructures pour favoriser la biodiversité. Ça va de l’aménagement des abords des locaux de l’entreprise à la réutilisation de l’eau de pluie, en passant par l’intégration de principes de l’économie circulaire, entre autres. Les entreprises sont aussi invitées à revoir leurs processus dans l’optique d’une plus grande biodiversité. Dans ce cadre, elles peuvent notamment nouer un partenariat avec des autorités ou des organisations environnementales. Pour tous ces engagements en faveur de la biodiversité, les entreprises peuvent obtenir des informations utiles sur le site biodiversitree.be. Cette plateforme développée par les pouvoirs publics est une mine d’idées et de données pratiques.