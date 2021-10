Parlons Business : Restaurer les écosystèmes terrestres et marins en Europe sur Auvio

Relancer la biodiversité en Europe : c’est un des objectifs de la Commission européenne pour les dix prochaines années. Pour retrouver suffisamment de variété dans l’environnement, l’exécutif européen a récemment défini un plan de restauration de la nature. Il prévoit notamment de limiter l’imperméabilisation des sols. Autrement dit, stop au bétonnage des surfaces, qui contribue d’ailleurs beaucoup aux inondations. Le plan européen veut aussi limiter l’étalement urbain : les zones bâties ne pourront plus prendre le pas sur les surfaces naturelles. L’Europe compte aussi lutter contre la pollution et les espèces exotiques envahissantes. La Commission va également encourager la transition vers des pratiques agricoles complètement durables. L’objectif est de réduire de moitié l’utilisation des pesticides chimiques en dix ans. L’agriculture biologique sera favorisée. Ce secteur crée dix à vingt pour-cent d’emplois supplémentaires par rapport à l’agriculture conventionnelle. Tout cela devrait enrayer le déclin des insectes pollinisateurs, indispensable à la biodiversité. La Commission européenne va aussi agir pour préserver les écosystèmes marins. Entre autres, les engins de pêche qui touchent les fonds marins sont dans le viseur. Le programme européen pour relancer la biodiversité est donc copieux. Et il aura des implications pour de nombreux secteurs d’activité dans les dix années qui viennent.