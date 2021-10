Parlons Business : La stratégie européenne pour la biodiversité sur Auvio

Préserver la biodiversité est essentiel pour la planète mais aussi pour notre économie, comme nous l’avons évoqué hier. Pour protéger les écosystèmes, il faut agir rapidement. À l’échelon européen, une nouvelle stratégie en faveur de la biodiversité a été définie l’an dernier. Elle prévoit plusieurs mesures qui doivent placer la biodiversité en Europe sur la voie du rétablissement d’ici 2030. Dans ce cadre, il est prévu de créer de zones naturelles protégées et d’étendre les zones existantes. . Selon la Commission européenne, en investissant dans le réseau de zones classées Natura 2000, on pourrait créer cinq cent mille emplois supplémentaires. L’exécutif européen veut que trente pour-cent des surfaces terrestres et marines de l’Union européenne soient protégées. Et au moins un tiers de ces zones devra faire l’objet d’une protection stricte. Il s’agit notamment de préserver les forêts primaires qui ont échappé à l’activité humaine. Pour assurer une gestion efficace de ces zones protégées, l’Europe compte définir des objectifs de conservation précis. Elle prévoit aussi un suivi de ces mesures de protection de la nature. Mais tout cela ne suffira pas pour relancer la biodiversité. Nous verrons demain que l’Europe a aussi l’ambition de restaurer les écosystèmes terrestres et marins.