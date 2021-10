Parlons Business : L’assurance assistance juridique spécifique pour les entrepreneurs sur Auvio

Plus une entreprise développe ses activités, plus elle risque d’être confrontée, un jour, au risque d’un litige judiciaire. Un conflit peut survenir avec de nombreux intervenants, qu’il s’agisse d’un client, d’un fournisseur, d’un travailleur ou même des autorités fiscales ou sociales. Si ce risque n’a pas été suffisamment anticipé, ça peut être problématique pour l’entreprise. Si les frais liés à un éventuel litige doivent être provisionnés, ça peut peser sur les comptes de l’entreprise. De plus, l’entrepreneur n’a généralement pas le temps d’organiser correctement sa défense en justice. Pour éviter ces problèmes, il existe des assurances assistance juridique spécifiquement dédiées aux entreprises et aux indépendants. L’avantage est que la prime versée pour ce type d’assurance s’intègre aux frais professionnels qui peuvent être déduits des bénéfices. Ce volet d’assurance peut être annexé à une police principale, par exemple l’assurance incendie obligatoire pour certaines entreprises. Mais l’entrepreneur doit être attentif aux limites d’intervention de l’assurance assistance juridique. S’il le juge utile, il pourra souscrire une couverture juridique distincte pour avoir une garantie plus large. Quoi qu’il en soit, l’assurance assistance juridique permettra à l’entrepreneur de mener à bien ses activités à l’abri des aléas judiciaires.