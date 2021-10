Parlons Business : L’assurance de la responsabilité des fondateurs et administrateurs sur Auvio

Dans les entreprises qui exercent leur activité en société, la responsabilité des dirigeants peut être engagée en cas de faute. En cas d’erreur de gestion, les administrateurs de la société peuvent être amenés à en assumer les conséquences financières. Prenons le cas de dirigeants qui investissent la trésorerie de l’entreprise dans un placement hasardeux. Ce produit financier perd une grande partie de sa valeur, ce qui place l’entreprise en difficulté financière. On considérera que ces administrateurs ont commis une faute et ils seront tenus d’en réparer les conséquences financières. Cette responsabilité des dirigeants peut être très problématique si leur patrimoine personnel est exposé. Mais il existe des assurance spécifiques pour couvrir cette responsabilité. Ce type de police couvre les erreurs de gestion dans l’exercice du mandat d’administrateur. Ce genre d’assurance peut aussi s’étendre à la défense de leurs intérêts en justice ou encore à des frais de communication pour limiter l’atteinte à la réputation. Pour le dirigeant d’entreprise, ces polices d’assurance permettent d’abriter le patrimoine familial en cas de problème, ce qui est évidemment le but de l’exercice d’une activité sous la forme d’une société.