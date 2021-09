Parlons Business : Une réglementation en préparation sur les marchés numériques sur Auvio

Le commerce électronique remporte un succès croissant mais il souffre d’un déficit de réglementation. Résultat : dans l’e-commerce, c’est un peu la loi de la jungle. Quelques grands groupes en ont profité pour acquérir des positions dominantes. Par exemple, le site de vente en ligne Amazon est devenu quasiment incontournable. Les autorités européennes veulent changer la donne et remettre de l’ordre dans le commerce sur internet. L’objectif est d’empêcher que les grandes sociétés abusent de leur position. L’Europe veut permettre à des entreprises de plus petite taille et à de nouveaux acteurs d’entrer sur le marché. Ces ambitions sont matérialisées dans une réglementation en préparation au sein des institutions européennes. Il s’agit du Digital Market Act. Grâce à ces nouvelles normes, l’internet ne profitera pas seulement à une poignée de compagnies mais aussi à de nombreuses petites et moyennes entreprises. C’est ce qu’a déclaré le commissaire européen Thierry Breton, chargé du Marché intérieur. L’arrivée prochaine de cette réglementation devrait créer de nouvelles opportunités pour les entreprises prêtes à accélérer leur digitalisation. Même si elles sont de taille modeste.