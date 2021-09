Parlons Business : Des solutions technologiques payantes sur Auvio

Les développements technologiques des dernières années permettent aux entreprises d’améliorer l’expérience de leurs clients, comme nous l’avons vu ces derniers jours. Mais ces avancées sont également synonymes de gains financiers. De nouveaux business models se sont répandus, comme le modèle « as a service », qui implique de proposer un service complet au lieu de simplement vendre un produit. Dans ce cadre, de nouveaux services de maintenance, d’entretien, de renouvellement ou encore de réparation sont source de nouveaux revenus réguliers. En matière de réduction de coûts, on peut recourir à de nouveaux types de terminaux de paiement qui sont meilleur marché parce qu’ils sont reliés à des bases de données à distance, ce qui permet de réduire leur capacité de stockage interne. Cela laisse aussi entrevoir de nouvelles solutions de paiement où un terminal physique ne sera plus nécessaire. Les nouvelles technologies permettent aussi aux entreprises de disposer d’une caisse 2.0. Cette solution permet de gérer tous les aspects du commerce de manière intégrée. Ça va des paiements à la comptabilité, en passant par la gestion de la relation client, la réconciliation entre les transactions et les factures ou encore les solutions de livraison. Pour les entreprises, la digitalisation est donc de plus en plus un choix payant.