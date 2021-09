Parlons Business : Avancées technologiques pour les commerces physiques sur Auvio

La crise a dopé le commerce sur internet, comme nous l’avons évoqué hier. Mais les entreprises ne doivent pas pour autant négliger le commerce physique. Là aussi, les récentes avancées technologiques permettent d’améliorer l’expérience offerte aux clients. Grâce aux objets connectés, le réassortiment d’un magasin peut devenir plus efficace. La gestion des flux de clients peut aussi être optimisée, par exemple grâce à des détecteurs qui enregistrent le nombre de personnes présentes dans le magasin. Des capteurs qui mesurent la qualité de l’air peuvent aussi être utilisés. Tout comme dans le commerce en ligne, une bonne diversité de solutions de paiement devient aussi indispensable. De plus en plus, les entreprises devront permettre à leurs clients de régler leur achat de la manière la plus appropriée pour eux. Le paiement par carte via un terminal n’est plus la seule option. Le paiement sans contact a pris son envol. Les paiements via des applications comme Payconic, Apple Pay ou Google Pay sont de plus en plus populaires. On voit aussi se multiplier les possibilités de paiement par le biais d’un simple lien internet. De nos jours, le client veut avoir le choix. La digitalisation doit donc être une préoccupation pour toutes les entreprises, pas uniquement pour celles qui ont une présence sur internet.