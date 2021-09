Parlons Business : Le train à hydrogène pour remplacer les motrices au diesel sur Auvio

Il n’y a pas que sur les routes que les autorités veulent chasser les moteurs thermiques au profit de véhicules non polluants. C’est aussi le cas sur… le rail. On l’oublie parfois mais de nombreuses lignes ferroviaires ne sont pas encore électrifiées. Elles sont donc parcourues par des motrices alimentées au diesel. Compte tenu du poids très élevé des rames de train que ces motrices doivent tracter, leur consommation est extrêmement élevée et le bilan carbone par voyageur transporté est très mauvais. L’une des solutions est évidemment d’installer des caténaires sur les lignes qui ne sont pas encore alimentées en électricité. Cela fait partie des projets en préparation à l’échelon fédéral. Mais cette électrification des lignes peut coûter très cher et parfois, la configuration des voies ne le permet pas. Dans ce cas de figure, une alternative pourrait être le train à hydrogène. La société Alstom a déjà développé un premier modèle de train doté d’une pile à combustible. Les premières rames ont déjà été mises en service en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche. Elles sont dotées de batteries qui stockent l’énergie excédentaire produite par la pile à combustible. En cas de freinage, de l’énergie cinétique est aussi récupérée. Pour l’instant, la Belgique n’envisage pas d’utiliser cette innovation mais qui sait si elle n’entrera pas en ligne de compte à l’avenir ?