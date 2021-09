Parlons Business : Le défi des bornes de recharge sur Auvio

Nous avons énuméré hier les avantages des véhicules électriques. Mais avant de pouvoir nous passer complètement des moteurs à essence et au diesel, il faudra une véritable révolution de nos infrastructures. En effet, actuellement, le réseau routier bénéficie d’un maillage très efficace de stations-service où on peut faire son plein de carburant. Par contre, le nombre de bornes de recharge rapide pour les batteries électriques est encore dérisoire par rapport aux besoins futurs. La création d’un réseau de bornes de rechargement constitue donc un défi considérable. Les entreprises estiment que ce défi ne pourra être relevé qu’avec l’intervention des pouvoirs publics. Il faudrait donc déployer un vaste réseau de bornes de recharge publiques. La Région bruxelloise s’est engagée dans cette voie. Elle s’est fixée l’objectif d’avoir onze mille bornes pour véhicules électriques à Bruxelles d’ici 2035. Elle a aussi décidé de faciliter l’installation de bornes dans les parkings publics et privés. Il s’agira aussi d’inciter les particuliers à installer une borne de recharge à domicile. Le gouvernement fédéral a donc prévu une réduction d’impôts pour ceux qui installeront une borne chez eux jusqu’en août 2024. Il restera à voir le résultat de ces politiques ambitieuses. Dans quelques années, il faudra vérifier si l’augmentation du nombre de bornes de rechargement est bien suffisante pour relever le défi de l’électrification de notre parc automobile.