Parlons Business : Les avantages de la voiture électrique sur Auvio

Sous l’impulsion des autorités et des constructeurs, le secteur automobile va rapidement s’électrifier dans les prochaines années. L’objectif est de réduire fortement les émissions de CO2 dues au transport, pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Pendant son utilisation, la voiture électrique n’émet pas de dioxyde de carbone ni de particules fines. Mais l’empreinte climatique d’un véhicule électrique est loin d’être nulle quand on prend en compte la production de ses composants, sa construction ou encore l’origine de l’électricité consommée. Toutefois, en comparaison avec les véhicules à moteur thermique, la voiture électrique est bel et bien plus écologique. Le rendement du moteur électrique est nettement plus élevé que celui des moteurs essence et diesel. La fédération européenne Transport et Environnement a calculé que durant tout son cycle de vie, une voiture électrique émettra moins de CO2 qu’une voiture thermique. Et ce constat reste même valable dans les pays où l’électricité consommée provient encore en grande partie de centrales au charbon. La production des véhicules électriques reste plus polluante que celle des voitures thermiques mais le bilan carbone complet penche toujours en faveur de l’électrique. Les consommateurs ne s’y trompent pas : en un an, la part de marché des voitures électriques a été multipliée par deux.