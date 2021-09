Parlons Business : Le coût de la voiture de société pour l'employeur sur Auvio

La voiture de société est en passe de connaître une transition inédite. La réforme de cet avantage fiscal doit provoquer un glissement progressif vers des modèles électriques. Mais même avec cette réforme que nous avons détaillée hier, les employeurs qui veulent octroyer un véhicule à leurs travailleurs doivent être attentifs au coût de ce système. Entre une augmentation du salaire brut et l’octroi d’une voiture de société, la balance penche pour le véhicule. En effet, sa valeur ne sera pas prise en compte pour calculer le pécule de vacances ou encore la prime de fin d’année. Il y a aussi la déduction fiscale, qui est toutefois limitée et qui va évoluer dans les prochaines années, en fonction de la réforme. Si l’entreprise opte pour une voiture de société sous contrat de leasing, cela représente aussi un avantage en matière de taxe sur la valeur ajoutée : la TVA sera étalée dans le temps. L’employeur peut aussi choisir de prendre à sa charge les frais de carburant ou de recharge du véhicule de société. C’est un atout supplémentaire car cette dépense ne modifie pas le montant forfaitaire pris en compte pour taxer l’avantage que représente la voiture. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la voiture de société peut être intégré dans un budget mobilité pour offrir plus de flexibilité aux travailleurs.