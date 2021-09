Parlons Business : Réforme de la fiscalité des voitures de société sur Auvio

Dans les prochaines années, les voitures de société devront passer au moteur électrique. À terme, les voitures à moteur thermiques ne bénéficieront plus d’un avantage fiscal en Belgique. La réforme commencera à entrer en vigueur dans deux ans mais de manière progressive. Dans cinq ans, les véhicules électriques seront intégralement déductibles. Ensuite, cette déduction sera dégressive au fil des années, jusqu’à atteindre le taux de déduction accordé actuellement en moyenne à l’ensemble des voitures de société. Autrement dit, l’idée des autorités n’est pas d’octroyer plus d’avantages fiscaux mais bien de contraindre les utilisateurs à opter progressivement pour des voitures qui n’émettent pas de CO2. L’effet est garanti car dès cette année, on a vu qu’un petit changement de la fiscalité des voitures de société a provoqué une forte hausse des achats de véhicules hybrides. La prochaine étape, l’évolution vers les voitures électriques, est inéluctable. Cet été, l’Union européenne a en effet décidé que la vente de véhicules à moteur thermique ne serait plus possible à partir de 2035. Chez nous, la Région bruxelloise prévoit de sortir du diesel dans dix ans et de l’essence cinq ans plus tard. Les constructeurs automobiles ont reçu le message. Ils se sont quasiment tous engagés dans une transition à marche forcée vers les véhicules électriques. Tout le monde va donc devoir se préparer à ce changement majeur dans nos habitudes de mobilité.