Parlons Business : Le vélo de société séduit de plus en plus sur Auvio

D’après une étude récente du secrétariat social Acerta, plus d’un travailleur sur quatre serait intéressé par un vélo de société. L’avantage est que l’offre de vélo en leasing est exonéré des taxes applicables aux avantages en nature. Cette règle est valable même si le vélo est utilisé pour se rendre au travail. Ça donne un avantage compétitif certain au vélo de leasing par rapport à la voiture de société. D’autant plus que les véhicules de société verront leur fiscalité augmenter à l’avenir. En pratique, selon les calculs d’Acerta, un vélo de leasing nécessite un budget de cent cinquante euros bruts par mois. Pour le travailleur, cela reviendrait à une intervention de moins de quarante euros de salaire net par mois. Ça tombe bien : plus du tiers des personnes interrogées sont prêtes à consacrer ce montant à un vélo de société. Et il y a mieux : grâce à l’indemnité vélo de vingt-quatre cents par kilomètre, le coût du leasing vélo peut même être complètement récupéré. Actuellement, environ deux travailleurs sur dix bénéficient de cette indemnité. Autrement dit, les employeurs qui veulent encourager leur personnel à passer à une mobilité plus douce ont toutes les cartes en main. C’est certainement un élément à tenir à l’œil à l’heure où la réduction de l’empreinte carbone devient de plus en plus nécessaire.