Parlons Business : Le budget mobilité plus flexible sur Auvio

Le budget mobilité permet aux travailleurs qui ont une voiture de société d’échanger ce véhicule contre d’autres avantages. Celui qui renonce à sa voiture de société peut notamment consacrer le budget ainsi dégagé à des abonnements de transport en commun ou à l’achat d’un vélo électrique. On peut même utiliser ce budget pour des frais de logement à proximité du lieu de travail. Jusqu’à présent, ce système a eu un succès mitigé. L’an dernier, moins de cinquante employés sur cent mille ont renoncé à leur voiture de société dans le cadre du budget mobilité. Les autorités ont donc décidé de rendre ce mécanisme plus attrayant en ajoutant des avantages qui peuvent être financés à la place de la voiture de société. À l’avenir, on pourra affecter ce budget au remboursement d’un prêt lié à un moyen de mobilité douce. On pourra aussi puiser dans le budget mobilité pour payer des abonnements de transports en commun des membres de la famille du travailleur. Les frais de parking liés à l’utilisation des transports en commun pourront aussi être financés de cette manière. Tout ceci est sous réserve d’éventuels changements au cours de la procédure législative. Mais en principe, le budget mobilité devrait bien devenir plus attrayant pour les travailleurs concernés.