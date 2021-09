Parlons Business : La mobilité douce et ses implications sur Auvio

Depuis quelques années, l’espace public accueille de nouveaux moyens de transport légers. À côté des vélos, on assiste à l’émergence d’engins motorisés de nouvelle génération. Cette catégorie comprend, par exemple, les trottinettes électriques, les scooters électriques ou encore les gyropodes. Ces nouveaux moyens de transport offrent l’avantage d’être respectueux de l’environnement : ils permettent de se déplacer sans émettre de CO2. Si vous optez pour ces nouveaux engins motorisés, vous devez être attentif à la vitesse maximale qu’ils peuvent atteindre. Si le véhicule ne peut pas rouler à plus de vingt-cinq kilomètres/heure, il n’est pas nécessaire de souscrire une assurance responsabilité civile. Mais il est tout de même conseillé d’avoir une assurance familiale. Cette couverture pourra être activée en cas d’accident pour indemniser les dommages causés à un tiers. Bon à savoir : dans certaines communes, il est possible d’obtenir une prime lors de l’achat d’une trottinette électrique ou d’un gyropode. Mais en matière de mobilité douce, le vélo reste roi. La plupart des primes, régionales, fédérales, provinciales ou locales, sont réservées aux bicyclettes, qu’elles soient électriques ou non. Cette mobilité douce est de plus en plus encouragée, ce qui peut avoir un véritable impact bénéfique sur votre portefeuille, comme nous le verrons demain.