Parlons Business : Investir dans un vélo sur Auvio

Passer de la voiture au vélo peut être bénéfique à la fois pour la planète et pour le portefeuille. Les trois Régions du pays soutiennent le recours au vélo de différentes manières. À Bruxelles, l’automobiliste qui fait radier sa plaque d’immatriculation peut prétendre à une prime de cinq cents euros pour l’achat d’un vélo. Notez que cette prime appelée Bruxell’air peut également être utilisée pour un abonnement de transports en commun. Et depuis cette année, on peut même aussi la consacrer à un abonnement à un service de véhicules partagés. En Wallonie, l’acquisition d’un vélo pour se rendre au travail ouvre le droit à une prime à l’achat qui peut monter jusqu’à quatre cents euros. Certaines communes et provinces offrent aussi des primes à l’achat d’un vélo. En Flandre et dans les deux autres Régions, l’employeur peut verser une indemnité exonérée d’impôt et de cotisations sociales aux employés qui se rendent au travail à vélo. Le montant maximum exonéré est de vingt-quatre cents par kilomètre. Rappelons aussi que les travailleurs qui bénéficient d’un budget mobilité peuvent aussi opter pour un vélo de société dans ce cadre. Et enfin, il ne faut pas perdre de vue que l’acquisition d’un vélo peut être financée par un prêt bancaire. Les taux d’intérêt toujours historiquement bas rendent ce financement particulièrement intéressant à l’heure actuelle.