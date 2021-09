Parlons Business : Toujours plus de solutions de mobilité sur Auvio

En quelques années, notre mobilité a évolué. Même si l’utilisation de la voiture individuelle reste encore ancrée dans les habitudes, les alternatives se multiplient. Le recours au vélo et à d’autres mode de mobilité douce gagne en popularité. Les véhicules partagés et écologiques sont plus nombreux. L’offre de transports en commun s’étoffe. Les solutions pour une mobilité plus efficace sont donc disponibles. Mais il faut encore les utiliser à bon escient. C’est le défi des prochaines années. Grâce aux nouvelles technologies, des applications de plus en plus complètes permettront de planifier les trajets de manière optimale. Ces applications permettront de favoriser la multimodalité grâce à une importante simplification administrative. En combinant les transports en fonction du coût, de la durée du trajet ou encore des possibilités de parking, les déplacements deviendront plus efficaces pour tous. Des start-ups innovantes proposent déjà ce type de services aux entreprises qui veulent inciter leurs travailleurs à utiliser la mobilité alternative. Des applications intégrant les opérateurs de transports publics et des acteurs privés sont également sur le point d’être proposées au grand public. Dans les prochains jours, à l’occasion de la semaine de la mobilité qui se tient du 16 au 22 septembre, nous évoquerons les dernières avancées en matière de mobilité.