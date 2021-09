Parlons Business : Bruxelles et Anvers, deux villes particulièrement propices à la création d’entreprise sur Auvio

Si vous vivez en Belgique et souhaitez créer votre entreprise, vous avez de la chance. Bruxelles et Anvers se classent parmi les septante-cinq villes les plus attrayantes au monde pour la création d’entreprise. Ce classement a été établi récemment par Oberlo, une plateforme d’accompagnement à la création d’entreprise. Cette plateforme a étudié le profil de deux cents métropoles mondiales. Elle a analysé leurs infrastructures, leurs réglementations économiques ou encore les mesures d’accompagnement disponibles. La vitalité des technologies et de l’import-export entre aussi en ligne de compte. Bruxelles se classe à la vingt-neuvième place et Anvers est classée trente-huitième. Leur écosystème logistique est jugé très performant. Les deux villes belges sont également bien notées en matière de réglementation économique. Par contre, il leur reste des efforts à faire en matière de technologie et de financement des start-ups. Les experts pointent aussi une trop grande complexité réglementaire et administrative. Mais malgré cela, dans l’ensemble, les deux plus grandes villes belges proposent un écosystème très propice à la création d’entreprise. Une bonne nouvelle pour ceux qui envisagent de se lancer aujourd’hui en tant qu’entrepreneurs.