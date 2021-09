Parlons Business : Nouvelle formation pour futurs entrepreneurs sur Auvio

La semaine prochaine, un tout nouveau programme de formation pour futurs entrepreneurs fera ses débuts. Cette formation se tiendra chez Be Central, le campus numérique situé au-dessus de la gare Centrale de Bruxelles. Be Central regroupe des organismes de formation au numérique mais aussi des start-ups innovantes. Le campus digital s’est associé à plusieurs partenaires qui soutiennent la création d’entreprise. Parmi ceux-ci, on trouve le célèbre moteur de recherche Google. Le réseau d’accompagnateurs à la création d’entreprise BeAngels intervient également. Bruxelles Formation, le service public de la formation professionnelle bruxelloise, est aussi de la partie. Ensemble, ces quatre organisations ont créé le programme « We are founders ». C’est une formation intensive de neuf mois accessible gratuitement sans obligation de diplôme. Cinquante candidats ont été retenus pour cette première formation. Ils pourront suivre des ateliers consacrés au financement d’une entreprise, au développement d’un plan d’affaires ou encore à la croissance d’une start-up. Les candidats entrepreneurs recevront un coaching personnalisé et auront accès à des experts internationaux. L’objectif avoué est de permettre à de jeunes entreprises de se lancer dans les meilleures conditions. Pour les candidats entrepreneurs, le programme « We are founders » est donc une piste plus qu’intéressante.