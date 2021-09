Parlons Business : Une plateforme en ligne pour créer une entreprise sur Auvio

La création d’entreprise devient encore plus simple et plus rapide en Belgique. Depuis le premier août, il est possible de constituer une société intégralement en ligne. La Fédération du notariat vient de lancer une toute nouvelle plateforme internet dénommée startmybusiness.be. Grâce à ce site web, il est désormais possible de signer l’acte de constitution d’une société à distance. Plus besoin de se rendre dans une étude notariale : il suffit de passer par une vidéoconférence avec le notaire. La Belgique est le premier pays européen à offrir cette possibilité aux entrepreneurs. Pour les candidats entrepreneurs, la procédure à suivre est assez simple. Il suffit d’authentifier son identité sur la plateforme startmybusiness.be à l’aide de la carte d’identité électronique ou avec l’application itsme. Il faut ensuite remplir les données nécessaires pour établir l’acte de constitution de la société. Le site internet propose déjà beaucoup d’informations sur les aspects juridiques de cette étape cruciale de la création d’entreprise. Mais il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous pour une visioconférence avec le notaire pour avoir des conseils personnalisés. Une fois ces démarches effectuées, le candidat entrepreneur devra encore contacter un guichet d’entreprises pour obtenir son numéro d’entreprise. Plusieurs guichets permettent également d’accomplir ces démarches à distance.