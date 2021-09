Parlons Business : La crise sanitaire a dopé la création d’entreprise sur Auvio

On aurait pu penser que la pandémie de coronavirus serait un frein à la création d’entreprise en Belgique. Mais c’est tout le contraire. La crise sanitaire a plutôt été vue comme une opportunité par beaucoup de candidats entrepreneurs. D’après les chiffres de la Fédération du notariat, près de trente huit mille nouvelles sociétés ont été constituées sur un an, jusqu’en avril dernier. Ça représente une hausse de quinze pour cent du nombre de créations d’entreprises par rapport aux douze mois précédents. Les notaires pensent que la crise économique et les mesures de confinement ont joué un rôle. On observe un grand nombre de nouvelles entreprises dans le numérique et l’informatique. Et parmi les fondateurs de sociétés, on trouve des personnes qui ont perdu leur emploi et qui ont décidé de se lancer comme entrepreneur. Certains ont aussi constitué leurs sociétés pour reprendre des fonds de commerce du secteur horeca qui ont été abandonnés pendant le confinement. D’après la Fédération du notariat, les règles du nouveau Code des sociétés et associations ont aussi joué un rôle. Ces règles entrées en vigueur en mai 2019 offrent en effet plus de flexibilité aux entrepreneurs qui se lancent. Dans les prochains jours, nous verrons comment la création d’entreprise devrait encore progresser à l’avenir dans notre pays.