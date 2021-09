Parlons Business : Des solutions pour moduler les délais de paiement sur Auvio

Face à la crise, les entreprises éprouvent parfois des difficultés à conserver une trésorerie suffisante. Il existe néanmoins des solutions. Grâce aux taux d’intérêt très bas, des financements à faible coût peuvent apporter un répit suffisant aux entrepreneurs. Il ne faut pas oublier le crédit de caisse, une solution pratique qui permet de remédier à un problème ponctuel de trésorerie. Mais la crise a aussi provoqué l’arrivée de solutions innovantes, comme le déploiement d’outils numériques dans le domaine du factoring, par exemple. Rappelons que le factoring est un service qui permet aux entreprises d’être payées plus rapidement. Mais la digitalisation a aussi permis l’émergence de solutions qui offrent aux entreprises la possibilité de payer plus tard les factures qui leur sont adressées. Ce type de service fait intervenir des tiers investisseurs qui paieront la facture tout en accordant un délai supplémentaire à l’entreprise pour les rembourser. En contrepartie, l’entreprise devra payer des intérêts sur le montant de la facture. Comme les taux sont actuellement plus bas que jamais, c’est une solution tout à fait pertinente pour préserver la trésorerie d’une entreprise. Grâce aux nouvelles technologies, la gestion de la trésorerie peut donc devenir encore plus efficace.