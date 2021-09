Parlons Business : Gestion numérique de la trésorerie sur Auvio

Pour les entreprises, la gestion de trésorerie est devenue encore plus cruciale pendant la crise économique due à la pandémie. Dans les petites et moyennes entreprises, en particulier, le besoin de liquidités peut augmenter en temps de crise. En effet, comme on l’a évoqué ces derniers jours, les délais de paiement s’allongent. Il faut donc tenir la trésorerie à l’œil pour éviter toute mauvaise surprise. Bonne nouvelle : cette surveillance de la trésorerie est désormais plus facile pour les entreprises. Les entrepreneurs peuvent accéder à des solutions numériques qui offrent de nouvelles possibilités. Par exemple, certains services permettent un monitoring en temps réel de la trésorerie. Le recours à l’intelligence artificielle permet aussi une analyse poussée des données existantes pour prédire l’avenir. À chaque instant, l’entrepreneur peut ainsi anticiper l’évolution probable de sa trésorerie et prendre des décisions en conséquence. La numérisation touche aussi le factoring, cette solution qui permet aux entreprises d’être payées plus vite. Il existe désormais des services de factoring cent pour cent en ligne. La période de reprise économique actuelle constitue sans doute le bon moment pour s’intéresser à ces nouveaux outils qui facilitent la vie des entreprises.