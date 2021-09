Parlons Business : Le « factoring » : obtenir une grande partie du montant d’une facture dès son émission sur Auvio

Pour remédier au problème des factures impayées ou honorées tardivement, les entreprises peuvent recourir au factoring. En français, on parle de l’affacturage. Cette technique permet à une entreprise d’être payée dès l’émission de la facture. Pour cela, elle doit céder sa créance à une société financière spécialisée dans le recouvrement. Cette société de factoring verse à l’entreprise la quasi totalité du montant de la facture, après déduction des frais. Le solde de la facturesera restitué une fois celle-ci payée par le débiteur. Ce service permet aux entreprises de toucher directement jusqu’à nonante pour-cent du montant de leurs factures. Ça permet généralement de pouvoir déjà payer les travailleurs et les fournisseurs. Cette solution est particulièrement indiquée pour les entreprises du marché B to B, qui ont beaucoup de clients professionnels. La crise sanitaire et ses conséquences économiques placent les trésoreries des entreprises sous pression. Le factoring apporte une réponse à ce problème. L’affacturage est donc une solution facile, flexible et efficace. C’est aussi une bonne manière de préserver la capacité d’emprunt à plus long terme de l’entreprise. Pour optimiser son besoin en fond de roulement, une entreprise a donc tout intérêt à étudier la piste du factoring.