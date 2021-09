Parlons Business : Modification des règles sur les retards de paiement sur Auvio

Les factures payées en retard empoisonnent la vie des entreprises. Ce problème s’est aggravé durant la crise sanitaire. Non seulement des consommateurs paient plus tardivement mais en plus, les entreprises sont de plus en plus des mauvaises payeuses entre elles. Ça peut avoir de graves conséquences. Faute de liquidités suffisantes, une entreprise qui est payée en retard aura tendance à payer ses fournisseurs plus tard également. On risque donc un effet boule de neige dangereux pour le tissu économique. Mais les autorités viennent d’adopter une modification légale qui pourrait améliorer les choses. Jusqu’à présent, le délai maximum légal de paiement d’une facture était fixé à trente jours et les entreprises pouvaient accepter de le porter à soixante jours. Mais la loi octroyait aussi un délai de vérification de la conformité de la marchandise ou du service fourni. Ce qui pouvait ajouter trente jours supplémentaires. Il arrivait donc qu’une facture ne soit payée qu’après nonante jours ! En juillet, le parlement fédéral a voté une modification de ces règles. À présent, la période de vérification est intégrée dans le délai initial de trente jours. Donc, le délai de paiement ne peut plus excéder soixante jours maximum. Dans les prochains jours, nous verrons qu’il existe des solutions pour que les entreprises soient payées encore plus rapidement.