Parlons Business : Avec la crise, les délais de paiement se sont allongés sur Auvio

À cause de la crise sanitaire, les entreprises belges voient leurs délais de paiement s’allonger. Les résultats d’une enquête à ce sujet ont été publiés cet été. Plus de quatre entreprises sur dix subissent des retards de paiement dangereux pour leurs finances. Cette étude a démontré une forte hausse de l’écart de paiement moyen. Il s’agit du nombre de jours qui séparent le paiement du délai officiellement prévu. Pour les factures que les entreprises envoient aux particuliers, cet écart de paiement a augmenté de onze jours. Pour les factures entre les entreprises, le délai de paiement s’est allongé de dix jours. Cette évolution est particulièrement problématique pour les petites et moyennes entreprises. Ces sociétés disposent généralement de moins de réserves financières que les grands groupes. Trop de retards de paiement pourraient donc mettre en danger leur trésorerie. La bonne nouvelle est que cette situation a incité les dirigeants d’entreprises à remédier au problème. Six entreprises belges sur dix affirment que la crise sanitaire les a incitées à mieux gérer le risque de retard de paiement. Dans les prochains jours, nous explorerons plusieurs solutions qui permettent d’atténuer ce risque.