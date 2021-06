Parlons Business : Comment les entreprises peuvent s’engager à atteindre les objectifs mondiaux de durabilité sur Auvio

L’accord de Paris sur le climat prévoit de limiter le réchauffement climatique. Mais les scientifiques et des organisations non gouvernementales estiment que les engagements des États ne seront pas suffisants pour y parvenir. En réaction, un vaste réseau d’organisations engagées en matière de responsabilité sociétale s’est constitué au niveau mondial pour aller plus loin. On l’appelle l’initiative Science Based Target ou iSBT. Les entreprises qui veulent contribuer plus directement à la cause climatique peuvent rejoindre ce réseau mondial. L’iSBT attribue à chaque entreprise qui le souhaite un objectif de réduction de gaz à effet de serre. Cet objectif est fixé de manière scientifique, sur base des objectifs de l’accord de Paris. On tient compte de la spécificité des activités de l’entreprise, de son secteur ou encore de sa localisation. En rejoignant l’iSBT, les entreprises s’engagent dans la transition environnementale de manière ambitieuse. Cela permet de mobiliser plus facilement leur personnel et leurs relations. Ça stimule aussi l’innovation. C’est également un véritable passeport vert. L’appartenance à l’iSBT peut faciliter l’obtention de crédits car les investisseurs cherchent de plus en plus à financer des activités durables. Voilà donc une bonne manière pour les entreprises d’apporter leur pierre à l’édifice de la lutte contre le réchauffement climatique.