Parlons Business : Un projet belge innovant dans la capture et la réutilisation du CO2 sur Auvio

L’Europe s’est fixé l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour y parvenir, réduire la consommation énergétique et produire plus d’énergie verte ne sera pas suffisant. Les experts du climat jugent aussi indispensable de progresser dans la capture du CO2 et sa réutilisation. Dans ce domaine, un projet innovant est mené en Belgique. Les entreprises Carmeuse, Engie et John Cockerill ont développé un système qui permet de capturer le CO2 émis par un nouveau type de four à chaux. Une fois capturé et concentré, le gaz carbonique est combiné avec de l’hydrogène. Pour que le projet reste respectueux de l’environnement, cet hydrogène doit être propre. Il sera donc produit par un électrolyseur alimenté par de l’électricité verte. À l’issue de tout ce processus, la combinaison du CO2 récupéré et de l’hydrogène produit permet d’obtenir du méthane de synthèse. Ce gaz pourra être utilisé dans le réseau de distribution. Il sera aussi une alternative aux carburants. La mise en œuvre de ce vaste projet doit démarrer l’année prochaine. Ce système de capture du gaz carbonique devrait être opérationnel en 2025. D’après les calculs des entreprises impliquées dans le projet, il doit permettre d’éviter l’émission de plus de neuf cent mille tonnes de CO2 au cours des dix premières années. Ce serait donc un pas important vers l’objectif de la neutralité carbone.