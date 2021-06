Parlons Business : Du plastique à base d’algues marines sur Auvio

Toutes les minutes, plus d’un million de bouteilles en plastique sont vendues dans le monde. Ces bouteilles sont le déchet le plus présent dans les océans. Et si la solution à cette pollution plastique venait justement de la mer ? Des entreprises parviennent à fabriquer du plastique à partir d’algues marines. Leur technologie permet de stimuler la production d’amidon dans ces algues pour ensuite l’extraire et le transformer en bioplastique. Ce matériau biosourcé est vendu sous forme de granulés aux industriels de la plasturgie. Ceux-ci pourront transformer ces granulés de bioplastique en objets les plus divers. Ces plastiques sont biodégradables et compostables. Ils retourneront donc à l’état naturel en quelques mois, sans polluer l’environnement. L’autre avantage de cette filière est qu’elle permet de lutter contre la prolifération d’algues envahissantes. En effet, l’augmentation de la température moyenne des mers favorise leur développement. Au point que sur de nombreuses côtes européennes, on assiste régulièrement à de véritables marées vertes. Ces algues peuvent même devenir toxiques quand elles se putréfient, ce qui impose des évacuations coûteuses. La valorisation de ces ressources végétales pour en faire un bioplastique compostable est donc un bel exemple d’économie bleue : on crée de la valeur tout en dépolluant la planète.