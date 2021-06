Parlons Business : Remplacer le plastique par du bioplastique compostable sur Auvio

La pollution par le plastique est un problème environnemental considérable. Un étude récente montre que les océans pourraient contenir dix fois plus de plastique qu’on ne le pensait. La crise sanitaire a aggravé le problème. Des politiques de lutte contre la pollution par les matières synthétiques ont été reportées. On a aussi utilisé davantage de produits jetables, comme des gants chirurgicaux ou les masques à usage unique. Il est donc, plus que jamais, urgent de remédier à la pollution due au plastique. Une des pistes est l’utilisation de plastique biologique compostable. Actuellement, ce bioplastique à base de plantes est encore essentiellement utilisé pour l’emballage et les produits jetables. Vous avez certainement déjà utilisé ces emballages portant le label OK compost. Mais le bioplastique peut aussi servir de matériau de base pour la fabrication d’un grand nombre de produits. Il peut s’agir d’objets rigides, de matériaux souples ou encore de différents types de mousses. Ces objets en bioplastique sont biodégradables. Le compost ainsi obtenu permettra de faire pousser de nouveaux végétaux, qu’il sera possible de transformer en bioplastique. Voilà encore une belle application de l’économie bleue, qui permet de créer de la valeur tout en préservant l’environnement.