Parlons Business : Des matériaux biologiques industriels sur Auvio

L’extraction de matières premières telles que le pétrole coûte cher et pollue. Mais on voit apparaître de plus en plus d’alternatives à ces matériaux qui ont un lourd passif environnemental. Par exemple, dans le secteur du textile, il est possible de remplacer les fibres synthétiques, issues du pétrole, par des fibres naturelles. Le secteur de la maroquinerie s’oriente quant à lui vers des alternatives au cuir animal, gourmand en énergie. Certaines sociétés de mode confectionnent désormais des articles en cuir végétal, à base de pomme ou de champignon, entre autres. Le champignon pourrait même être une matière d’avenir pour remplacer bon nombre de matériaux polluants. Le mycélium a en effet des propriétés très intéressantes. Cet ensemble de filaments composant le champignon peut être transformé en mousse isolante. On peut aussi le compresser pour en faire des planches ou même des briques pour la construction. Non seulement le mycélium des champignons est biodégradable mais en plus, il est assez facile à produire en grandes quantités. Mieux : certains déchets peuvent servir de support de culture pour les champignons. Le mycélium pourrait donc être à la base des matériaux biologiques industriels de l’avenir. C’est une belle application de l’économie bleue, qui consiste à trouver dans la nature des innovations qui permettront d’assurer une croissance économique intégralement durable.