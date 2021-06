Parlons Business : Des moules contre l’érosion du littoral sur Auvio

Le réchauffement climatique provoque une montée du niveau de la mer. Ce phénomène accentue l’érosion du littoral. Pour protéger les côtes, on a d’abord érigé des digues en béton. Mais cela coûte cher pour un résultat qui n’est pas satisfaisant. En effet, aujourd’hui, les digues ne suffisent plus pour contrer l’érosion. Et si la solution venait de la mer elle-même ? La société belge Deme, spécialisée dans le dragage et l’ingénierie marine, développe une solution révolutionnaire. Dans la mer du Nord, elle favorise la constitution d’un récif biogénique à base de moules. En pratique, des moules sont élevées sur des filets biodégradables. Quand ces filets disparaissent, les moules aboutissent au fond de la mer où elles constituent un récif naturel. Grâce à la capacité des moules à s’arrimer très solidement aux fonds marins, ce récif est ce qui se fait de mieux pour maintenir le sable en place. Cela permet d’éviter que les tempêtes emportent ce sable et érodent le littoral. Ce récif de moules est un bel exemple d’économie bleue. En s’inspirant de la nature, l’entreprise Deme a développé une solution écologique qui pourrait devenir un business rentable à l’avenir. L’expérience de ce récif biogénique est en effet suivie de près dans d’autres régions d’Europe où l’érosion des côtes pose problème. Nous verrons bientôt que d’autres entreprises réussissent, elles aussi, à s’orienter vers l’économie bleue.