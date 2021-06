Parlons Business : L’économie bleue, bien plus que l’économie circulaire sur Auvio

Préserver la nature sans limiter la croissance économique, c’est possible. C’est ce qu’affirme le Belge Gunter Pauli, inventeur du concept de l’économie bleue. Selon lui, on peut et on doit faire mieux que l’économie circulaire, qui consiste à limiter l’impact environnemental en réutilisant et en recyclant. L’économie bleue implique de s’inspirer la vie foisonnante des océans. À partir de cette observation, il faut développer des modèles d’affaires en faisant mieux que limiter ou réduire la pollution : il s’agit de la supprimer. Ainsi, l’activité économique n’est plus source de pollution : au contraire, elle dépollue. L’économie bleue part du principe que la nature ne produit pas de déchets : tout y a son utilité. Imiter ces mécanismes naturels doit permettre de réduire les coûts et de réaliser des bénéfices tout en garantissant un avenir durable à la planète. Cette vision ambitieuse implique de transformer les modèles d’affaires pour qu’ils aient un impact écologique direct. La nature est une source d’inspiration infinie pour les entreprises qui souhaitent intégrer l’économie bleue. Dans les prochains jours, nous évoquerons plusieurs applications concrètes de ce concept. Ces exemples inspirants montreront comment l’économie bleue permet de concilier business et écologie.